Waarom we zo blij worden van sneeuw: ‘Het hoort bij onze Nederlandse identiteit’

Nederland zet zich schrap voor 'Siberische kou' en sneeuw

5 februari Nu er mogelijk een kouderecord op komst is, maakt Nederland zich in rap tempo klaar. De schaatsliefhebbers bestellen zich suf bij webshops, ziekenhuizen hebben hun gipskamers ingeseind. Bij Schiphol staan de ‘ijsberen’ al in de startblokken.