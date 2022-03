Waarschuwing van Club van Rome is na halve eeuw nog springlevend

Wat de meest verkochte wetenschappelijke publicatie ooit zou worden, was nog maar een losse stapel A4’tjes toen de jonge Wouter van Dieren ze meekreeg om onderweg naar huis eens rustig te lezen. ,,Laat me weten wat je vindt’’, zei hoofdauteur Dennis Meadows, een jonge onderzoeker die er al maanden aan werkte met een klein clubje collega’s aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Van Dieren bezocht ze omdat hij in opdracht van Elseviers Weekblad de opkomende milieubeweging in Amerika bestudeerde.