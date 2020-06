Wacht ons na de massademonstratie een nieuwe coronagolf?

Of we over twee weken een nieuwe uitbraak kunnen verwachten, is niet te voorspellen. Maar experts weten: het is oppassen geblazen. Het coronavirus springt nu eenmaal graag en makkelijk over als veel mensen samenkomen op één plek zonder genoeg afstand te houden. Al scheelt het dat de bijeenkomst buiten was, in de zon, met veel frisse lucht. Over pakweg een week zouden mensen de eerste klachten kunnen krijgen als de massa-demonstratie in Amsterdam inderdaad zo’n berucht ‘superspreadingevenement’ was.

Maar: ,,Met zo’n grote groep moet je ervan uitgaan dat er wel mensen met een infectie tussen hebben gezeten”, vertelde Marion Koopmans gisteravond aan deze nieuwssite. Koopmans is viroloog bij het Erasmus MC en adviseur van de WHO. ,,Hoewel ik natuurlijk hoop dat mensen met milde klachten echt thuis blijven. Maar er geldt ook voor iedereen individueel: vermijd drukte, dat is nu ook door veel mensen in de wind geslagen. Ik snap de verontwaardiging over de situatie in de VS, maar dit is wel echt riskant.” Viroloog Ab Osterhaus was er evenmin gerust op: ,,Duizenden mensen bij elkaar is net een voetbalstadion, en we weten wat de gevolgen dan kunnen zijn.” Wel benadrukte Osterhaus dat het hier ging om een evenement in de buitenlucht – veel besmettingen vinden juist binnen plaats – en dat veel mensen mondkapjes droegen. ,,Dat kan helpen, maar dit moet goed gemonitord worden.”

Ook het kabinet wil weten of of de antiracisme-demonstratie gisteravond op de Dam de kans op verspreiding van het coronavirus heeft vergroot. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) heeft advies gevraagd aan het RIVM. Dat advies komt vandaag nog, beloofde de minister na vragen van Jesse Klaver (GroenLinks).

Aanleiding voor het massale protest was de dood van George Floyd, een zwarte man die vorige week overleed nadat een politieagent lang met zijn knie op zijn nek zat. Veel aanwezigen op de Dam droegen mondkapjes, maar 1,5 meter afstand houden was veelal ondoenlijk. En dat leidde tot afkeuring onder experts en politici.

Geen preventieve thuisquarantaine

Voor bezoekers aan de demonstratie geldt geen speciaal advies. Zoals iedereen sinds 1 juni kunnen ze zich met klachten melden voor een coronatest, maar een preventieve thuisquarantaine is geen goed idee, zei burgemeester Femke Halsema vandaag in een interview met Het Parool.

Haar collega-burgemeester van Haarlemmermeer had gisteravond alle demonstranten opgeroepen om uit voorzorg twee weken in quarantaine te gaan, maar dat vindt Halsema dus onnodig: ,,Dat zou betekenen dat iedereen die in de afgelopen tijd tegen iemand anders is aangebotst in het park of in de supermarkt in thuisquarantaine moet. Dat is volstrekt onverstandig. Het idee is opportunistisch, deze suggestie kwam ook niet toen we lange rijen zagen voor de bouwmarkten, of drukte op de stranden.”