Wachtrijen voor binnenactiviteiten zoals MonkeyTown: bedrijven plukken de vruchten van druilerig weer

Verjaar­dags­bal­lon met waardebon landt in tuin: Welk kind zag zijn cadeau wegvliegen?

Plots ligt er een gescheurde heliumballon in de tuin van Danie van Styn uit Wierden. Met aan het touwtje een felicitatiekaart én een cadeaubon met een fors bedrag. Voor Danie is de zoektocht begonnen. Van wie is deze ballon en cadeaubon?