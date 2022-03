Wachttijd rijexamen naar 20 weken, CBR overweegt ‘paardenmiddel’ ophogen examenleeftijd

video Overleden man en vrouw gevonden in Haagse woning, politie doet grootscha­lig onderzoek

In een woning aan de Convivastraat in Den Haag zijn zondagochtend twee overleden personen gevonden. Het gaat om een man en een vrouw die elkaar kenden, meldt de politie. Volgens omwonenden zou de vrouw in de woning zijn omgebracht door de man. Hoe de man daarna om het leven is gekomen is nog niet bekend.

