Wachttijd voor euthanasie psychiatrisch patiënten wordt langer

Haagse Isabella (4) ligt op 1,5 uur rijden van papa en mama in een Belgisch ziekenhuis

18 december De Haagse peuter Isabella Kruisselbrink (4) ligt al twee weken in een ziekenhuis in Antwerpen, omdat de kinderafdelingen en intensive cares in Nederland vol liggen. ,,We willen heel graag naar huis, maar er is nog steeds geen plek. Wow, hoe is dit mogelijk?”