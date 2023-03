Wakker Dier stapt naar de rechter om onverdoofde vissenslacht

Wakker Dier gaat in beroep bij de rechter nadat de NVWA een handhavingsverzoek afwees. Dit ondanks dat zij in een rapport schreef dat de onverdoofde slacht, waarbij de meerval in ijswater wordt gelegd, leidt tot loslating van de slijmlaag van de huid en hevige stress. Het ijs verlamt de vissen, maar neemt de pijn niet weg en zorgt juist voor langdurig lijden.

Mythe

„Als een dier heel anders werkt, vooral qua hersenen, dan trekken we snel de conclusie dat het geen pijn voelt“, vertelt Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier. „Vooral bij vissen wordt gezegd dat ze geen pijn kunnen hebben, maar bij de vissoorten waar onderzoek naar is gedaan, wordt er altijd geconcludeerd dat zij net zo kunnen lijden als andere dieren. Vissen maken geen geluid wanneer zij stress of pijn ervaren, en wanneer ze vervolgens verlamd raken door een ijsbad denkt de kweker al snel dat dat wel goed zit’’, oppert ze. „Als ze konden gillen, werd er heel anders over gedacht.’’

Diervriendelijk zijn is haalbaar

Een manier om de meervallen te verdoven bestaat: door middel van stroomstoten worden ze buiten bewustzijn gebracht. Maar dit wordt maar door een klein deel van de kwekers gedaan. „Het diervriendelijke alternatief bestaat al, maar zoals bij veel dingen, is het weer een kwestie van geld’’, zegt Hilhorst. „Dit is precies waarom we de NVWA voor de rechter slepen.’’

Niet iedereen is het eens met deze uitspraken. Norbert Jeronimus, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Viskwekers (Nevevi): „De NVWA heeft bij een van onze leden afgelopen najaar gecontroleerd en geconcludeerd dat het slachten van meerval volgens de wettelijke richtlijnen gebeurt.’’ Over gevoelens van pijn en stress bij de vissen zegt hij: „Omdat de meerval een warmwatervis is, is sterke onderkoeling een diervriendelijke methode: door de sterke daling van het metabolismeniveau raakt de vis snel verlamd.’’ Hierdoor zou volgens Jeronimus de meerval geen pijn of stress ervaren.

Zoutbaden

Eerder voerde Wakker Dier al actie tegen het gebruik van zoutbaden bij onverdoofde palingen. „Het voelt voor de vissen alsof iemand heel veel sigaretten op hun lichaam uitdrukt’’, legde Hilhorst toen uit. „De slijmlaag brandt weg en zo voelt het dus ook.’’ Het voeren van de campagne heeft ertoe geleid dat palingen nu verdoofd moeten worden als de kweker meer dan 5 kilo aan vis doodt.

Uit onderzoek van Sportvisserij Nederland blijkt dat het aantal meervallen in Nederland toeneemt. Zo werden er in 2011 160 meervallen gesignaleerd, in 2022 waren dit er 231. De Nevevi, vereniging voor viskwekers, liet weten dat er in 2019 zes kwekers in Nederland waren gevestigd. Er werden in totaal 960.000 meervallen geslacht voor consumptie. Ze worden vooral verkocht als filet.