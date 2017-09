Walhalla voor zoetekauwen: Alleen maar koekjesdeeg eten

Zij hoefde daar niet lang over na te denken. Op zoek naar een concept stuitte ze in Rotterdam op de cookie dough bar. ,,Het sprak mij meteen aan. Het past ook goed bij de ijssalon. Het gaat net als bij het ijs om een bolletje in een bakje, waarop een sausje en garnituur gekozen kan worden.''



De zoetekauwen hoeven niet bang te zijn dat ze ziek worden van het rauwe deeg, want alle ingrediënten zijn gepasteuriseerd en veilig voor rauwe consumptie. ,,Zelfs de bloem is gepasteuriseerd'', zegt Westland.



En voor mensen met een allergie? ,,Dat is nog lastig'', zegt Westland. ,,Het deeg bevat lactose en is niet glutenvrij. Ik ben op zoek naar glutenvrije bloem, maar heb dat nog niet kunnen vinden.''