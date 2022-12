Wandelaar steekt met koffers A50 over: ‘Levensgevaarlijk’

Voor duizenden euro’s schade aan voetbal­veld door wilde zwijnen: ‘Ravage is verschrik­ke­lijk’

Het veld van de Groesbeekse voetbalclub Germania is veranderd in een slagveld. De grasmat waarop normaal getraind wordt, is gedeeltelijk omgeploegd. Na een invasie van woelende wilde zwijnen loopt de schade in de duizenden euro’s.

27 december