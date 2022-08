Wanhopige long covidpatiënten vluchten naar buitenland, kan Nederland iets doen?

Bizar beeld uit Rotterdam: stip in de lucht blijkt koorddan­ser tussen twee torens

Verbazing alom in Rotterdam maandagavond. Tussen de Zalmhaventoren en De Rotterdam, over de Nieuwe Maas, was op grote hoogte een lijn gespannen. Niet veel later steeg de verbazing toen een klein stipje waarneembaar was. Het bleek een koorddanser die zich langzaam van de ene naar de andere kant van de rivier bewoog.

