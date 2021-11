Ward viert Belgische Wapenstilstandsdag, maar moet zijn vakantiehuisje uit voor een bom

Hoe ironisch. Ben je op vakantie in het Zeeuwse Breskens, omdat België Wapenstilstandsdag viert, moet je je huisje uit omdat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de buurt liggen. ,,Ja, raar, maar als we thuis komen, hebben we wel een verhaal te vertellen.”

Zo is het. Het is vrijdag al vroeg dag voor Ward Kerkhofs uit Hasselt. Hij viert met familie en vrienden een paar dagen vakantie in Breskens. ,,Dat kennen jullie niet hè? Wapenstilstandsdag. Dan vieren we het einde van de Eerste Wereldoorlog.”

Ward Kerkhofs (links op de foto) uit Hasselt is met vrienden op vakantie in Breskens, maar ook hun vakantiehuisje moest worden ontruimd.

Ontvlucht je dat, krijg je dit. ,,Ach, thuis kunnen we zeggen dat we zijn gevlucht voor een bom.” Voor achten moest Ward al uit zijn huisje zijn. Met vrouw, kinderen en vrienden gaat hij naar De Korre, het multifunctioneel centrum in het dorp. Iedereen uit de buurt die niet naar werk of elders kan, wordt er opgevangen. Een man of twintig zit er. ,,Na een telefoontje woensdag over de bom, hebben we even getwijfeld, maar we zijn toch naar Breskens afgereisd", vertelt Ward. ,,Het is mooi weer, we gaan zo fietsen.”

Gaat het mis, dan vliegen dodelijke scherven in het rond

Ondertussen is het hoogspanning in vakantiepark Zeebad, een paar kilometer verderop. ,,Ook al doen we dit werk vaak, het is geen routineklus”, benadrukt majoor Roeland van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). ,,Want elke keer is de situatie anders. Voordat we de bommen onschadelijk kunnen maken, is een terp gebouwd. Doen we dat niet en gaat het mis, dan vliegen er dodelijke scherven tot wel 1300 meter ver in het rond. Scherven van wel 40 centimeter lang, een paar kilo zwaar en zo scherp als een scheermes.”

Fijn, die terp. Gaat het nu mis, dan komen de scherven niet verder dan 200 meter. Nog steeds heftig, al denkt Annemiek van Oostenbrugge niet dat het fout zal gaan. Ze woont in het Heem, en moest haar huis uit.

Als beide bommen onschadelijk zijn gemaakt, worden ze per vrachtwagen naar het vernietigingsterrein van de gemeente Sluis gebracht.

,,Iets over zevenen stond de politie al voor de deur. Of we op de hoogte zijn dat we ons huis uit moeten.” Natuurlijk, weet ze ervan. ,,Het is al de derde keer dat we dit meemaken. Nee, echt spannend vind ik het niet. Ik geloof niet dat er iets gebeurt. Veiligheid gaat voor hè? En kijk eens, we worden hier in De Korre in de watten gelegd met lekkere broodjes en koeken.”

Hopelijk is het de laatste, maar ik vrees van niet

Na veel voorbereidingen, worden de twee vijfhonderdponders (die zo'n 200 meter van elkaar vandaan liggen) onschadelijk gemaakt en in een vrachtwagen gelegd. Die rijdt ze naar het vernietigingsterrein van de gemeente Sluis. Daar worden ze afzonderlijk tot ontploffing gebracht. ,,We leggen ze neer op een bedje van zand om trillingen tegen te gaan", zegt majoor Roeland. ,,De berg zand die we erop leggen voorkomt dat er straks stukken in de rondte vliegen.”

Om kwart voor drie gaat de eerste. Een doffe klap en een fontein van zand. ,,Dat was hem.” De tweede gaat om vijf uur de lucht in. ,,Het is altijd weer spannend”, zegt burgemeester Marga Vermue. ,,Want het kan misgaan. Daarom treffen we al die maatregelen. Hopelijk is het de laatste, maar ik vrees van niet.”

De eerste bom wordt tot ontploffing gebracht.