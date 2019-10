Waren mijn kinderen anders geweest als ik hen genderneutraal had opgevoed?

Waar velen van jullie, in ieder geval op Twitter, denken dat ik een hysterisch linkse deuger ben, vinden mijn kinderen me rechts en soms zelfs een racist. Wanneer ik me per ongeluk verkeerd uitdruk omtrent iemands afkomst. Of vinden ze me een seksist als ik wel tegen mijn dochter zeg: doe voorzichtig, en niet tegen mijn zoon.