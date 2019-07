Voor het eerst in bijna twintig jaar is het aantal verdrinkingsdoden in Nederland fors gestegen. In totaal verdronken vorig jaar 138 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 26 buitenlanders en 112 inwoners van Nederland. Dat laatste cijfer ligt liefst 30 procent hoger dan in 2017.

De oorzaak voor de toename heeft het CBS niet onderzocht, maar een woordvoerder houdt er rekening mee dat het warme weer een rol heeft gespeeld. Volgens het KNMI was het de warmste zomer in drie eeuwen. ,,Bij warmer weer gaan meer mensen zwemmen, en dan is er ook meer risico op verdrinkingen.”

Die overtuiging heeft ook Marjolein van Tiggelen, woordvoerder van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). ,,De cijfers verbazen me niks. Wij zijn vorig jaar ook veel vaker gebeld. De hitte deed zich ook voor in een extreem lange periode. En waar mensen normaal vooral in het weekend gingen zwemmen, deden ze dat ook in de avonduren. In die zin is het logisch.”

Wat opvalt aan de nieuwe CBS-cijfers, is dat er niet meer kinderen en tieners zijn verdronken. Acht kinderen onder de tien kwamen om het leven in het water, dat is net zoveel als in 2017. Het aantal verdronken tieners daalde zelfs van 9 naar 6.

Volwassenen

De toename in het aantal verdrinkingen deed zich dus vooral voor bij volwassenen. Onder hen steeg het aantal doden van 68 naar 98. Daarvoor heeft het CBS geen duidelijke verklaring. Mogelijk gaan veel volwassenen vooral het water in om verkoeling te zoeken, en blijven ze uit het water bij 'normale’ temperaturen. Van Tiggelen heeft ook de indruk dat het aantal mensen dat tot nu toe dit jaar verdronk weer op het oude niveau ligt.