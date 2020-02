Warmetruiendag met zachte winter populairder dan ooit

Effect

Volgens van Loon wordt de Nederlander juist gestimuleerd door de ‘warme’ wintermaanden. ,,Ze voelen dat er iets moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is de reden van de stijging in aanmeldingen dit jaar. Iedereen wil in actie komen. Zodra mensen voelen dat er een groot initiatief gaande is, sluiten ze aan.”



,,We merken dat de dag effect heeft, júist nu het warm is voor de tijd van het jaar. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat één op de vijf huishoudens na Warmetruiendag doorgaat met het besparen van energie. Wij krijgen in ons land de klimaatverandering steeds meer mee. Mensen willen in actie komen, maar weten vaak niet hoe. Met deze dag willen we hen laten zien hoe makkelijk het kan zijn om energie te besparen.”