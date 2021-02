Warmste 21 februari ooit, record wordt waarschijnlijk met enkele graden verbroken

Volgens Weerplaza kan het dagrecord met ‘minstens enkele volle graden’ worden verbroken, omdat de temperatuur nog verder zal stijgen. Mocht het ergens 20 graden worden, dan is er sprake van de vroegste lokale warme dag sinds het begin van de metingen. In De Bilt werd het zondag ook al warmer dan ooit gemeten op deze dag.



Het warme weer heeft te maken met de uitzonderlijk zachte lucht die vanuit Spanje wordt aangevoerd. Het kwik schiet daardoor omhoog, en de zon maakt het nog warmer. In een groot deel van Nederland wordt het zondag 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het mogelijk nog warmer. Alleen in het noorden is het frisser en komen de temperaturen niet boven de 12 graden uit.