Was dit nou het zomerse weer dat was voorspeld? ‘Niet overal even aantrekkelijk’

Na de eerste lokale zomerse dag gisteren, in Limburg, leek de aanloop naar een landelijke zomerse dag compleet. Daarvoor moet officieel 25 graden in De Bilt gemeten worden.



Maar door de bewolking bleef het kwik daar steken op 23,8 graden, weet meteoroloog Jaco van Wezel van Weerplaza. ,,Er is toch meer bewolking dan we eerst hadden verwacht. Die heeft de officiële zomerse dag tegengehouden.” Ten oosten en zuiden van De Bilt was het wel puffen en zweten. Bijna alle weerstations in Limburg zitten bijvoorbeeld op 25 graden of hoger. Zo werd de hoogste temperatuur dinsdag in Midden-Limburg gemeten, namelijk 26,7 graden.



Maar het lokale zomerse weer was ver te zoeken in het westen en op de Waddeneilanden. ,,Daar valt nu zelfs ook wat regen”, vertelt Van Wezel. ,,Op de Waddeneilanden is het tussen de 18 en 20 graden geworden. Als je daar of in West-Brabant naar buiten keek was het dus geen aantrekkelijk weer inderdaad.”