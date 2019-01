Was labrador op sokken cruciaal bij redding Sherwien?

UPDATE Dierenambu­lan­ce moet dode honden identifice­ren na brand: ‘Iedereen loopt hier te janken’

18:44 Het is een emotionele avond voor de vrijwilligers van de dierenambulance in Purmerend. Zij moeten vanavond de zes honden identificeren die omkwamen bij een brand in een opvang in het nabijgelegen Zuidoostbeemster.