Wat de Poetin-waanzin heeft laten zien, is dat een democratie niet vanzelfsprekend is

Van de weg gehaalde pantser­voer­tui­gen zijn Amerikaan­se Greyhounds uit WO II

De pantserwagens die gisteren op de A2 bij het Limburgse Gronsveld in beslag werden genomen, zijn Amerikaanse Greyhounds, ‘tanks’ met mitrailleur uit de Tweede Wereldoorlog. De politie nam het oude oorlogstuig in beslag omdat er scherpe munitie in de pantserwagens leek te liggen.

15:12