Wat een timing, net nu ik bijna mijn vaccinatie binnen heb

Ik baalde. Probeerde nog even een uurtje op de bank te slapen, dat lukte half. Werd wakker met keelpijn. Ja hoor. Weer terug naar het ouderlijk bed, waar de situatie nog dezelfde was. Tegen 07.30 uur kwam de oudste ons daar bijna fluitend opzoeken. ,,Zo, is ze ziek? Keelpijn? Koorts?’’ Ze kent het coronaprotocol en de beslisboom van school uit haar hoofd. ,,Dan moeten we thuisblijven, hè?’’



Inderdaad. Om 08.00 uur had ik de school gebeld, ze wensten ons sterkte. Om 10.00 uur zat de kleine in een teststraat met de afmetingen van een klein industriecomplex. Het stikte er van de peuters en scholieren die zich moesten laten testen. In die fase van de ziekte zitten we kennelijk. Rechts werden de bejaarden naar hun cubicles geleid en gevaccineerd, links gingen de kinderen door de teststraat. De onze was ongelooflijk stoer, vertelde mijn vrouw die er met haar heen was gegaan.