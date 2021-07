Wat gaan we doen aan klimaatverandering? Het is één grote atoombom

Van de week sprak ik de Amerikaanse familieleden van mijn vriend die op vakantie waren in Nederland. ,,We willen het ons voortaan financieel kunnen veroorloven om elke zomer hier door te brengen en elke winter in de VS. Want in de zomer is het daar onleefbaar geworden, veel te heet’’, vertelden ze. Ook mij waren de nieuwsberichten niet ontgaan. Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten werden de voorbije weken geconfronteerd met een ongekende hitte. Ongeveer 260 kilometer ten noordoosten van Vancouver werd in de Canadese gemeente Lytton een temperatuur van maar liefst 49,6 graden opgetekend. Het vorige record in Canada bedroeg 45 graden.