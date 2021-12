Wat gebeurt er met Afghaanse meisjes en vrouwen als de wereld straks helemaal niks meer van ze ziet?

Een moment uit 2021 dat ik nooit zal vergeten.

Het is al een paar dagen boven de veertig graden in Palma de Mallorca. In mijn hotelkamer staat de airconditioning op volle toeren te loeien. Ik zit al een poosje op de rand van mijn bed naar de televisie te kijken. Wat ik zie is krankzinnig. Een groep radeloze mannen klimt op de vleugels van een vliegtuig dat klaar staat om te vertrekken. Drommen mensen verdrukken elkaar voor de ingang van het vliegveld. Ze zwaaien met paspoorten en schreeuwen naar soldaten om ze door te laten. Een wanhopige moeder geeft haar kindje in de menigte door naar voren, in de hoop dat het wordt meegenomen naar een veilige plek. Een plek ver weg van daar.

Het ging in een razend tempo van kwaad tot erger. Na twintig jaar ‘war on terror’ hadden de VS hun hielen nog niet gelicht uit Afghanistan of de gevreesde taliban namen de macht weer over. Twintig jaar oorlog, duizenden doden, miljarden euro’s, ontelbaar veel tranen. Allemaal voor de kat z’n viool. Amerikaanse troepen trokken zich terug en de Afghaanse regering vluchtte het land uit. Op 15 augustus viel Kaboel in handen van de taliban. De wereld stond erbij en keek ernaar.

Oorlogen worden het vaakst door mannen begonnen, maar degenen die het meest lijden zijn vrouwen en kinderen. De taliban terug in het zadel is een regelrechte ramp voor de positie en veiligheid van Afghaanse meisjes en vrouwen. Het is geen geheim dat de taliban geen fan zijn van gelijke rechten en vrouwen als tweederangsburgers beschouwen. De vrees om terug te gaan naar de ‘gender-apartheid’ van de jaren 90, toen Afghaanse vrouwen praktisch als slaven leefden, is niet voor niks. De taliban doen alsof het nu anders gaat, maar helemaal niks wijst in die richting. Nog geen dag na de val van Kaboel werden alle afbeeldingen van vrouwen uit het straatbeeld verwijderd en vrouwen verplicht hoofddoeken te dragen. Ze vervingen het ministerie van Vrouwenzaken door het ministerie van ‘Bevordering van de Deugd en Preventie van de Ondeugd’ en komen sindsdien met steeds striktere regels voor vrouwen op de proppen.

Na ruim vier maanden taliban-bewind zijn duizenden Afghaanse meisjes en vrouwen uitgesloten van middelbare scholen en universiteiten. Is sporten verboden omdat het ‘niet gepast en niet noodzakelijk’ zou zijn. Houden carrières op te bestaan omdat vrouwen ‘voor hun eigen veiligheid’ thuis moeten blijven. Mogen vrouwen niet meer alleen op reis en zijn ze verplicht een ‘islamitische sluier’ - een niqaab of boerka - te dragen. Die regel is ook nieuw voor vrouwelijke journalisten en presentatoren. Net als de bizarre ‘religieuze richtlijn’ dat vrouwen niet meer mogen meespelen in soapseries en tv-zenders series met vrouwen ook niet meer mogen uitzenden.

Langzaam maar zeker worden Afghaanse meisjes en vrouwen teruggedrongen achter de voordeur, verstopt achter sluiers en uit het straatbeeld gewist. Als de taliban in dit tempo regels blijven doorvoeren, zal het niet lang meer duren voordat vrouwen van de publieke radar verdwijnen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Want wat gebeurt er met hen als de wereld straks helemaal niks meer van ze ziet? Als de protesten verstommen en er weer een ander hot topic is waar we ons massaal druk over maken? Aan de vooravond van een nieuw jaar waarin we ongetwijfeld veel nieuwe onvergetelijke momenten gaan beleven, heb ik alvast een goed voornemen: laten we in 2022 de meisjes en vrouwen in Afghanistan in godsnaam niet vergeten. Ze hebben onze aandacht hard nodig.

