Wat is beter, je baby op de crèche of thuis? Experts geven antwoord

VIDEO Agenten voor de deur, vader Pim wist het gelijk: Sam (18) was overleden bij scooteron­ge­luk

11 oktober Nog snel even op de scooter een blikje Red Bull halen, dacht Sam op 11 mei van dit jaar. De aansnellende tram zag en hoorde de 18-jarige jongen niet. Aan zijn leven kwam veel te vroeg een einde. Familie en vrienden willen nu dat er slagbomen komen bij de tramovergang in Nieuwegein. ,,Het verdriet is zó groot, het snijdt zó diep, dat mag geen enkele familie nog eens worden aangedaan.”