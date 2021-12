Wat je wel en vooral níet moet doen als je huisdier bang is voor vuurwerk

Wendy (45) haalt gratis haar booster­prik in Duitsland: ‘Nu kan ik naar Disneyland Parijs’

Niet bij de Nederlandse priklocaties, maar in het Duitse Aken haalde Wendy Theune (45) haar boosterprik. ,,We willen in januari naar Disneyland Parijs, en zonder prik komen we er niet in.”

25 december