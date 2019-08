Wat je wel en vooral niet moet doen als stiefouder in de opvoeding

Voeg niet te snel in

Bernal, ervaringsdeskundige, relatietherapeut, stiefcoach en eigenaar van Stiefgoed Leiden: ,,Elk samengesteld gezin begint met een verlies, want een vader of moeder is gescheiden of overleden. De nieuwe situatie is enorm wennen, voor alle partijen. Kinderen zijn verdrietig of boos. Zorg in elk geval dat je als nieuwe partners vanaf het eerste moment naast elkaar staat. Hoe? Door veel te praten. Eerst samen, en later eventueel ook met de kinderen. Doe het vooral rustig aan, liefde en luisteren overwint veel.’’