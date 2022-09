Wat kost studeren – en hoe kom je aan ‘gratis geld’?

OnderwijsbeursDe halvering van het collegegeld – in verband met twee coronajaren – voor het hoger onderwijs is voorbij. De meeste studenten betalen nu weer ‘gewoon’ de volle mep, voor het collegejaar 2022- 2023 is dat 2209 euro. En daarbij blijft het niet… Financieel gezond studeren, hoe doe je dat?

Het bekende fenomeen ‘Aan het einde van m’n geld, houd ik altijd een stuk maand over’ gaat aan hem voorbij. Student Mitchell van Doorn (25) maakt in Excel per maand keurige overzichten met zijn inkomsten en uitgaven. Met het nauwkeurig bijhouden van zijn maand- en jaarplanningen is Mitchell een uitzondering, weet hij. ,,Veel studenten leven van maand tot maand’’, zegt Mitchell. ,,En dan gebeurt het dus dat je in de laatste week van de maand niet meer kunt uitgaan, of nog even gauw wat moet bijlenen.’’

Voor alle duidelijkheid: Mitchell voelt zich niet ‘beter’ dan andere studenten. Hij heeft namelijk een goede reden voor de strikte orde in zijn financiële overzicht. ,,Ik ben al wat ouder dan de gemiddelde student, heb hiervoor ook al een hbo-diploma behaald, een schakeljaar afgerond en een tussenjaar genomen. Dat betekent ook dat ik in mijn laatste studiejaar niet meer bij DUO kan lenen. Ik moet dus wel goed plannen om een financiële buffer voor dat laatste studiejaar op te bouwen.’’ Voor een vierjarige studie kun je maximaal zeven jaar studiefinanciering krijgen.

Studieschuld

En ja, Mitchell heeft ook een studieschuld. ,,Als ik klaar ben met studeren, zal mijn studieschuld waarschijnlijk zijn opgelopen richting de 40.000 of 45.000 euro’’, verwacht Mitchell, die Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft studeert. En hoewel 40.000 euro studieschuld klinkt als een serieus bedrag, raakt Mitchell niet in paniek. ,,Ik heb al een hbo-diploma. Als ik ben afgestudeerd, ben ik er vrij zeker van dat ik een prima, goedbetaalde baan vind: de markt zit te springen om technisch goed opgeleide mensen, ik kan straks bij wijze van spreken overal terecht. Als ik bijvoorbeeld vrijetijdskunde zou studeren, zou ik er misschien anders over denken.’’

Maandelijkse kosten van een uitwonende student Huur: 426 euro

Boodschappen: 173 euro

Studieboeken en -benodigdheden: 49 euro

Vervoer (naast de OV-kaart): 72 euro

Ontspanning, uitgaan en sport: 124 euro

Kleding en schoenen: 53 euro

Zorgverzekering: 115 euro

Telefoon: 19 euro

Maandelijkse kosten in euro’s: 1031 Bron: Nibud Studentenonderzoek 2021

Het afbetalen van zijn studieschuld – daar mag je 35 jaar over doen – zal voor hem dan ook geen probleem zijn, verwacht Mitchell. Het is ook de reden dat hij wel met verstand (‘tijdens mijn hbo-studie ben ik bewust bij mijn ouders blijven wonen’), maar niet krampachtig (‘ik wil ook een sociaal leven hebben tijdens mijn studie, wil me ook op andere manieren ontwikkelen’) maximaal leent bij DUO. ‘Maximaal lenen’ betekent, afhankelijk van je situatie, dat je ruim 1000 euro per maand ontvangt. Leen je maximaal, dan kan je studieschuld dus ook met ruim 12.000 euro per jaar oplopen.

Terwijl organisaties als Nibud waarschuwen dat geld lenen veel te makkelijk is voor jongeren die zich fluitend in tienduizenden euro’s studieschuld storten, denkt Mitchell daar iets genuanceerder over. Op zich vindt hij het juist prima dat DUO het eenvoudig maakt om te lenen, maar: ,,Zeker voor jonge studenten zou meer aandacht moeten zijn voor financiële voorlichting. Bij de introductieweek kreeg ik alleen een boekje mee met info over het leenstelsel. Vanuit de opleidingen zelf gebeurt er nauwelijks iets.’’

Quote Ouders mógen de studiefi­nan­cie­ring niet eens aanvragen, dat moet de aanstaande student zelf doen Hermien Miltenburg

Dat laatste zit ook Hermien Miltenburg flink dwars. Ze vindt dat mbo’s, hbo’s en universiteiten zelf veel meer werk moeten maken van de ‘financiële opvoeding van jongeren’. ,,Want ze zijn vaak nog erg jong als ze beginnen met hun studie. Zeker als beginnend student kun je je financiën en alle mogelijkheden voor toelages moeilijk overzien.’’ Miltenburg is de drijvende kracht achter studiekeuzekind en krijgt ‘ontzettend veel’ vragen over de financiële kant van studeren. ,,Zo meldde pas een 17-jarige meisje dat ze niet mocht gaan studeren van haar ouders: ze vonden het te duur.’’ Voor alle duidelijkheid: met een startkwalificatie (havo-diploma of hoger) kun je vanaf je 16de al zelf studiefinanciering bij DUO aanvragen. ,,Daar heb je je ouders niet voor nodig. Sterker nog: ouders mógen de studiefinanciering niet eens aanvragen, dat moet de aanstaande student zelf doen’’, aldus Miltenburg.

Recht op toelage

Het is slechts één voorbeeld van de vele misverstanden over de kosten van studeren, zegt Miltenburg. ,,Veel studenten en ouders weten niet waar ze in financieel opzicht recht op hebben. Een kwart van de studenten vraagt geen aanvullende beurs aan, terwijl ze er wel recht op hebben. Een kwart! Zo’n aanvullende beurs aanvragen is echt een klusje van niks, het is alleen maar een kruisje aanvinken, en dan krijg je gratis geld! Het tragische is dat juist studenten die er recht op hebben, als je ouders niet veel verdienen, die aanvullende beurs ‘vergeten’ aan te vragen.’’

Het Nibud berekende al eerder dat een gemiddelde studie (hbo of universitair) voor een uitwonende student 12.000 euro per jaar kost. Met een vierjarige studie ben je als student dus bijna 50.000 euro kwijt. Een fors bedrag, dat wellicht terug te brengen is als je de regelingen goed kent. Miltenburg: ,,Vooropgesteld: het ís ingewikkeld om een volledig overzicht te krijgen van alle mogelijkheden.’’ Ze deed via Studiekeuzekind een poging, ook door het opzetten van een webinar. Als je meer wilt weten over de financiering, kun je ook terecht op Onderwijsbeurs Zuid, op 30 september en 1 oktober in Veldhoven (zie kader).

Quote Studenten met een belemme­ring kunnen via de gemeente een studietoe­slag aanvragen, die vanaf 21 jaar minimaal 300 euro per jaar bedraagt

Studiefinanciering

De inkomsten als student (naast je bijbaan, zorgtoeslag, en mogelijk een huurtoeslag en ouderbijdrage) kun je halen uit studiefinanciering, die uit vier onderdelen bestaat:

- Studenten OV-chipkaart (gratis reizen, doordeweeks of in het weekend);

- Collegegeldkrediet (geld lenen om je collegegeld te betalen, 90,33 euro per maand);

- Lening (via DUO);

- Aanvullende beurs (ook via DUO, dat via de Belastingdienst het inkomen van de – wettelijke – ouders opvraagt). Dit is een gift van maximaal €419 per maand.

Miltenburg: ,,Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, zoals een toelage als je bijvoorbeeld mantelzorg verleent. Dat geld komt uit het studentenondersteuningsfonds; de studentendecaan heeft hier meer informatie over. En studenten met een belemmering kunnen via de gemeente een studietoeslag aanvragen, die vanaf 21 jaar minimaal 300 euro per jaar bedraagt. Die toeslag is niet alleen bedoeld voor studenten met een handicap of ernstige chronische ziekte. Ook als je bijvoorbeeld chronisch vermoeid bent of post-covid hebt, kun je ervoor in aanmerking komen.’’

Volgens Miltenburg loont het altijd om als (beginnend) student met een ouder samen naar een financiële planning te kijken, met de websites van DUO en Nibud onder handbereik. Daar vind je rekentools die je inzicht bieden in je inkomsten en uitgaven. Miltenburg: ,,De helft van de studenten leent meer dan nodig is. Je moet niet bang zijn voor een studieschuld, maar doe het alsjeblieft wel rationeel. Reken uit wat je echt nodig hebt, ga geen wereldreis maken of bank kopen van je studiefinanciering. Studeren is hoofdzaak, benader je studie als een baan van 40 uur.’’

Quote Samen met een ouder je financiële studieplan­nen doornemen, kan veel leed voorkomen

En er zijn ook andere redenen om je goed in je financiële zaken te verdiepen. Vanaf september 2023 verandert de studiefinanciering weer. Je krijgt als student weer te maken met de basisbeurs. Die werd in 2015 afgeschaft, maar keert dus terug. Hoe die basisbeurs er in 2023 precies uit komt te zien, is nog niet bekend, daar wordt de komende weken in politiek Den Haag nog over gesproken. Wat wél duidelijk is: ook met de herinvoering van de basisbeurs wordt het straks niet opeens ‘lang leve de financiële lol’. De voorlopige bedragen die worden genoemd zijn bij lange na niet toereikend om je studie volledig mee te bekostigen.

En nog meer financiële onzekerheden voor studenten: net als veel andere consumenten krijg je komende maanden wellicht last van de hogere energieprijzen in je (studenten)huis. Tel daarbij op dat het rentepercentage op je studieschuld misschien wijzigt van de huidige nul procent naar een hoger percentage, en er is alle reden om je financiën op orde te hebben. Miltenburg, lachend: ,,Natuurlijk doen tieners vaak niet, of misschien wel meestal liever niet, wat hun ouders zeggen, maar samen met een ouder je financiële studieplannen doornemen, kan veel leed voorkomen.’’

Meer info via DUO, Nibud, Studiekeuzekind en Studiekeuzelab.

Onderwijsbeurs Zuid, 30 september & 1 oktober in Veldhoven Op Onderwijsbeurs Zuid bieden ruim 100 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding, beroep of tussenjaar. Er is een uitgebreid programma, met presentaties over het kiezen van een studie, financiering en studeren in het hoger onderwijs. Daarnaast kun je op ‘speeddate’ met een studiekeuzeadviseur, en met een persoonlijke plattegrond kun je gericht zoeken naar opleidingen op jouw niveau. Iedereen kan zich gratis (in één minuut) aanmelden voor Onderwijsbeurs Zuid. Locatie Koningshof Veldhoven, Locht 117, Veldhoven. De beurs is per niveau ingedeeld in verschillende hallen. Openingstijden Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur. Parkeren bij Koningshof Veldhoven is gratis. Aanmelden voor de beurs kan via deze link. Neem vooral een kijkje op Studiekeuzelab. Dat is een online platform boordevol handige tips én inspiratieverhalen van studenten die al eerder hun studiekeuze maakten.