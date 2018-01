Wat krijgt Nederland te zien van de zeldzame blauwe superbloedmaan?

De naam blauwe maan is enigszins misleidend. Om 14:27 uur Nederlandse tijd zien we hier namelijk alleen de volle maan. Als het (gedeeltelijk) helder weer is uiteraard. Volgens Weerplaza is de kans groot dat het in de middag opklaart. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de maan in zijn geheel te zien is en daardoor spreken we van een blauwe maan. Dit jaar komen er zelfs twee blauwe manen voor. De volgende is op 31 maart. Ook heel zeldzaam, want pas in het jaar 2037 zijn er weer twee blauwe manen in een jaar.

Maak jij vandaag een mooie foto van de volle maan? Stuur een mailtje naar oproep@ad.nl of een berichtje (met foto) via WhatsApp naar +31 6 11568540.

Supermaan

De blauwe maan is vandaag extra speciaal omdat er tegelijk sprake is van supermaan. Het is de derde in de serie van supermanen, dat is als de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat. De maan is dan 14 procent helderder dan normaal.

Bloedmaan

In Noord-Amerika, Azië, de Pacific, en Australië wordt de maan ook nog eens verduisterd door de schaduw van de aarde. Dit gebeurde 31 maart 1866 voor het laatst. De verduisterde maan krijgt tevens een rode gloed en dat wordt bloedmaan. In Amerika hebben ze het over 'super blue blood moon and lunar eclips'. In Noord-Amerika, Alaska en Hawaii is de super blauwe maansverduistering te zien bij zonsopkomst. In het midden oosten, Azië, Oost Rusland, Australië en Nieuw Zeeland is het spektakel in de avond te zien tijdens de opkomst van de maan.

Wil je het natuurfenomeen toch vanuit Nederland aanschouwen? Nasa volgt het fenomeen op de voet. Via NASA.gov/live kun je het volgen vanaf 11:30 uur.

