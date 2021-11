Wat Segers overkwam, hebben we zelf allemaal ook weleens meegemaakt

Live + video Justitie eist maandenlan­ge straffen tegen chauffeurs, ook al koos Sharella (16) zelf voor prostitu­tie

Een destijds 16-jarig meisje zegt zelf het initiatief te hebben genomen om in 2019 de prostitutie in Eindhoven in te gaan. Ze gebruikte het identiteitsbewijs van haar oudere zus om klanten te misleiden. Dat blijkt dinsdag in de rechtbank in Den Bosch, waar drie chauffeurs niettemin celstraffen tussen de tien en twintig maanden tegen zich hoorden eisen.

