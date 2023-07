Wat staat daar nou in de akker? Dit roofdier laat voorbijgangers twee keer kijken

‘Complexe situatie’ bij start Vierdaagse­fees­ten: grote kans op zware onweersbui­en in middag en avond

De start van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen deze zaterdag kan weleens letterlijk in het water vallen. Door de hoge temperatuur die voor die dag wordt verwacht in combinatie met een hoge luchtvochtigheid ontstaat er ‘een complexe situatie’.