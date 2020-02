Wat te doen als coronapatiënt in thuisisolatie? Knuffelen en seks uit den boze

Een vrouw bij wie het coronavirus is geconstateerd, moet twee weken thuis in Diemen blijven om verdere besmettingen te voorkomen. De man die in een Tilburgs ziekenhuis ligt, mag binnenkort mogelijk thuis verder uitzieken. Wat zijn de leefregels waar zo’n coronapatiënt in thuisisolatie zich aan moet houden?

Het RIVM stuurt coronapatiënten een brief met informatie over wat zij wel en niet mogen doen. Het is niet makkelijk om je daaraan te houden, stelt het RIVM. ,,We realiseren ons dat dit een hele opgave kan zijn, en dat het gevolgen kan hebben voor uw gewone leven. Het is belangrijk dat u zich aan deze leefregels houdt. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen onbedoeld besmet raken.”

Een greep uit de brief:

- U moet thuis blijven, u mag niet naar buiten. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten, als daar geen andere mensen zijn. U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD.

Wat moet u doen als u met anderen in huis woont?

- Alleen de mensen die bij u wonen mogen bij u in huis zijn. Ook uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.

- U blijft zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen. De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer.

- U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op 2 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

- U gebruikt uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen, u gebruikt uw eigen tandenborstel en u gebruikt uw eigen aparte handdoeken.

Moeten anderen toch bij u in de kamer komen of moet u de kamer verlaten?

- De anderen moet een masker opdoen voordat ze bij u op de kamer komen. Dit is een speciaal soort masker, zogenaamd FFP1. U kunt deze krijgen van de GGD.

- Doe een masker op voor u de kamer verlaat. Dit is een zogenaamd chirurgisch mondneusmasker dat u krijgt van de GGD. Blijf op 2 meter afstand van elkaar.

Hoe zorgt u voor een goede hygiëne in huis?

- Maak de badkamer en het toilet elke dag schoon. Denk ook aan de kraan, nachtkastjes, lichtknopjes en deurklink. Doe eerst handschoenen aan die u weg kunt gooien. Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel en reinig het daarna met huishoudbleek.

- Huisgenoten dragen handschoenen die ze weg kunnen gooien als zij uw kamer betreden en bij het doen van de was of vaat. Uw vaat moet gescheiden worden afgewassen met standaard afwasmiddel en heet water, of in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma.

- Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. Draag handschoenen bij het verwijderen van de afvalzak.

De GGD houdt in de periode van thuisquarantaine dagelijks contact met de patiënt, om te vragen wie er in huis klachten hebben en welke. De klachten van het nieuwe coronavirus zijn onder meer hoesten, kortademigheid en koorts. Daarom moeten de mensen in thuisisolatie en hun huisgenoten dagelijks hun temperatuur meten.