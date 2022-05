Wat vieren we op Hemelvaartsdag?

Nationale feestdag

Wat wordt er gevierd op Hemelvaartsdag?

Binnen het christendom wordt op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus herdacht en met Pasen zou hij vervolgens opgestaan zijn uit de dood. Op de veertigste dag sinds zijn herrijzenis zou hij uiteindelijk teruggekeerd zijn naar God, wat dus herdacht wordt op Hemelvaartsdag. Dit alles is onderdeel van de paascyclus, die begint met Septuagesima, zeventig dagen voor Pasen, en eindigt met Pinksteren. In totaal duurt deze gehele cyclus 113 dagen. Ook wordt op Hemelvaartsdag het feest van de christelijke arbeidersbeweging gevierd, waarbij men herdenkt dat in 1891 de pauselijke encycliek, ofwel brief, over sociale rechtvaardigheid werd afgekondigd. Op Hemelvaartsdag is het gebruikelijk voor christenen om een kerkdienst bij te wonen, waarbij de hemelvaartspsalm wordt gelezen.

Wat is er te doen op Hemelvaartsdag?

In de lente is het heerlijk om naar buiten te gaan. Nederland biedt dan ook prachtige natuurparken, verspreid door het hele land. Maak bijvoorbeeld een prachtige wandeling door de Veluwe, Nieuwland of de Biesbos. Of stap op de fiets en kies een mooie route, bijvoorbeeld door het tijdloze landschap van Noordoost-Brabant.



De echte lentekriebels kun je vinden in één van de Nederlandse pretparken, die gewoon open zijn op Hemelvaartsdag, zoals de Efteling, Duinrell of Walibi. Voor een activiteit voor jong en oud kun je terecht bij een van de vele Nederlandse musea.



Op televisie is een bijzondere uitzending in de avond: The Passion krijgt een vervolg. Onder andere Kim-Lian van der Meij, Soy Kroon en andere bekende Nederlanders vertellen samen in de vorm van een muzikale vertelling het verhaal van Hemelvaart.