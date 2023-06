Wat wij in Nederlands wolvengebied kunnen leren van de Zweden

De wolf blijft polariseren. Onze redactie nam een kijkje in Zweden. Hoe kan het dat daar wolven worden beheerd en geschoten? We bezoeken een boerin, dochter van een schapenhouder uit Epe, we spreken met voor- en tegenstanders en we zijn op de jachtbeurs die dit jaar als thema ‘de wolf’ heeft. Kortom, wat kunnen wij van de Zweden leren?

,,Ik zou de wolf geen probleem noemen”, zegt Thomas Ivüng, wolvenkenner en manager van de Zweedse roofdiervereniging in Smaland, terwijl hij behoedzaam door het met mos bedekte bos stapt, waar alleen vogelgestjirp klinkt. ,,Mensen willen het graag als probleem neerzetten en denken dat het een probleem zal worden, maar het échte probleem hier is de wedijver tussen de jagers en de wolven die op hetzelfde wild jagen.”

Wolvenjacht

In Nederland roepen boeren om beheer van de wolf, maar in Zweden schieten ze al jaren wolven af, ondanks de beschermde status. Niet heel veel, sinds de herinvoering van de jachtvergunning op wolven in 2010 zijn er zo’n 203 geschoten.

Boeren mogen sinds 2013, door zich te beroepen op artikel 28, een wolf doodschieten die hun vee aanvalt. Daarnaast is er ‘beschermingsjacht’, als er een probleemwolf is gesignaleerd. Daarmee schieten ze zo’n tien wolven per jaar.

Dit jaar begon in januari de grootste wolvenjacht sinds 2010, er mochten 75 van de 470 wolven gedood worden. Beelden van dode, bebloede wolven, liggend in de sneeuw, gingen op social media rond.

Eén poot

In het noorden van Zweden wonen de Sami, een nomadisch volk dat leeft van rendieren, hun levenswijze wordt beschermd, waardoor de wolf, zodra hij één poot in hun gebied zet, wordt afgeschoten. De rechtse regering heeft onlangs beloofd dat er tussen de 170 en 200 wolven mogen zijn.

Al tien jaar ligt er een zaak van de Europese Commissie tegen Zweden, vanwege de jacht. Maar niemand weet wanneer en of die voor het strafhof wordt gebracht.

Waarom hier wel?

Via een videoverbinding, met achter zich aan de muur een getekend wolvenportret, vertelde Magnus Orrebrant, directeur van de Zweedse roofdiervereniging het al, ook het debat in Zweden is sterk gepolariseerd. De laatste verkiezingen gingen alleen maar over de wolf, alsof er geen andere problemen zijn.

Hij is van de rewilder-kant en meent dat de mens zich moet terugtrekken uit de natuur. Vanuit Nederland vragen we ons af waarom wolven bij ons niet beheerd mogen worden, maar Orrebrant ziet het omgekeerd. ,,Wij vragen ons af: waarom hier wel?”

Vanaf het moment dat de eerste wolf in 2021 zijn gebied inkwam, volgt Thomas Ivüng de ontwikkeling en de conflicten die de wolf veroorzaakt. Ivüng, zwarte hoed, geblokt houthakkershemd, baardje, duwt snus - tabak - onder zijn bovenlip. Aan zijn riem bungelt een groot mes. Zijn collega Mikael Flood, eveneens met geblokt hemd, die het aangrenzende gebied managed, loopt ook mee.

De beide mannen houden van wolven, ze zijn tegen het bejagen ervan. Ze horen in de natuur, ze zijn nuttig, vinden ze.

Geïntimideerd

In het gebied zijn veel jagers actief. Die jagen op van alles: lynxen, everzwijnen, elanden, reeën. Toen Mikael en Thomas net in het gebied begonnen, werden ze er letterlijk uitgejaagd, geïntimideerd en mochten geen wildcamera’s ophangen.

Inmiddels zwaaien de boeren en jagers vriendelijk naar de mannen, maar dat was toen wel anders.

Ivüng is gaan koffie drinken met de jagers. Uitleggen dat de wolf echt niet alle elanden opeet. Dat een wolf niet in een boom kan klimmen. ,,Ze hebben vaak weinig kennis. Geleidelijk winnen we nu vertrouwen. Als we jagers helpen, helpen we wolven en de natuur. We waarschuwen hen als er wolven actief zijn, voor hun jachthonden.”

Er zijn genoeg elanden, ze zijn sterker geworden. En wat hij ziet, is dat ze twee kalveren krijgen in plaats van één. Ze gedragen zich anders, horen ze ook van jagers. ,,De natuur past zich aan.” Een goede zaak, wat hem betreft.

Toch wilde geen jager uit zijn gebied ingaan op de uitnodiging om met een Nederlandse journalist te praten. Het ligt lastig, legt Ivüng uit. Jagers willen niet als ‘wolvenliefhebbers’ te boek staan ten opzichte van andere jagers.

In zijn gebied zijn nog maar acht wolven. In het aangrenzende gebied van Mikael dertig. Een groot probleem is de illegale jacht: zo’n tachtig wolven ‘verdwijnen’ daardoor jaarlijks.

Tienduizenden wolven

Ooit waren er tienduizenden wolven in Zweden. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt Ivüng. Beheer van wolven sluit hij niet uit. Maar zeker niet nu, want op dit moment zijn er zo’n 400. Misschien kunnen het er uiteindelijk 700 zijn, hoopt hij.

Er zijn weinig aanvallen op landbouwhuisdieren in zijn gebied, maar in andere delen van Zweden meer. Mikael en Thomas helpen boeren vrijwillig met het neerzetten van wolfwerende hekken.

Terwijl Mikael met zijn neus boven een wolvendrol vol wildzwijnenhaar hangt, vertelt Thomas dat niet de schapenhouders, maar de jagers en een kleine groep extreme dierenactivisten de luidste stemmen zijn. Die laatste gebruiken geweld of saboteren het werk van jagers. ,,Daar willen wij niets mee te maken hebben. Ze maken alles wat wij hier bereiken kapot.”

Wat we in Nederland kunnen leren? Praten. Er zijn de afgelopen twee jaar wel 600 afspraken geweest met het provinciebestuur en lokale schapenhouders en jagers, samen met Thomas, Mikael en Bernard le Roux. Le Roux is van het Grote Roofdierenplatform van de Europese Commissie, die ook dit soort dialogen in Oostenrijk, Spanje, Griekenland en Frankrijk is begonnen. Nederland zit daar niet bij.

Fabels

Er hoeft maar een wolf gesignaleerd te zijn en ze beleggen een meeting. Thomas: ,,Dat is omdat de mensen hier antwoorden eisen, ook als die er niet zijn. Ze geloven in sprookjes, in fabels. Maar hier kunnen we dan precies uitleggen waar die wolf heen is gegaan.”

Mikael en Thomas willen polarisatie voor zijn, door die dialoog gaande te houden. En het werkt. De lokale jagers en boeren die hij spreekt, hebben minder problemen met de wolf. Maar van buiten hun gebied krijgen ze veel dreigementen van jagers. ,,Ze willen ons bang maken.”

Grote problemen

Hij vindt het moeilijk te horen dat wolven in Nederland al zoveel schapen en vee eten. ,,Dat geeft grote problemen voor de volgende generaties.” Dat Nederlandse boeren niets kunnen beginnen tegen een aanvallende wolf, begrijpt hij niet. ,,Ook zij zouden die wolf moeten mogen schieten.”

De wolf is eigenlijk het minst gevaarlijke dier hier in het bos, glimlacht Thomas, terwijl hij gehurkt naar de beelden kijkt die zijn wildcamera heeft opgenomen. Regelmatig ziet hij daar de wolven op voorbijkomen. Lynxen vinden mensen schattig, hoewel ze veel schapen eten. De Zweedse tijger noemt men hem.

,,Ze worden niet gehaat, zoals de wolf. Er was een massaal protest tegen de lynx-jacht afgelopen winter, maar niet tegen die van de wolf. In Zweden wordt geen dier geschoten vanwege gevaar voor de mens.”

Via gaten in de wet krijgen jagers in Zweden toch steeds jachtvergunningen, zucht Ivüng. ,,Waarschijnlijk kunnen jullie dat niet omdat jullie wolvenpopulatie nog te klein is.”

,,Schieten, dat is wat boeren en jagers willen als ze een wolf zien.” Boerin Amelie Geurtsen (47) zegt het resoluut. Ze woont bij Mellerud, een piepklein dorpje in het noordwesten van Zweden, onvindbaar op Google maps. Samen met haar man Herman heeft ze er een melkveebedrijf met 140 koeien en houdt ze schapen. Geurtsen, van oorsprong uit Epe, vertrok twintig jaar geleden naar Zweden om te kunnen boeren.

In de gevangenis

Aan tafel in haar honderd jaar oude houten huis, waar op de bank rendiervellen liggen en hun oude hond zuchtend slaapt, vertelt ze hoe ze voor het eerst te maken kreeg met de wolven in het gebied. Een buurtgenoot had in de gevangenis gezeten omdat hij een wolf had afgeschoten. Ook zij was toen zeer actief in anti-wolvengroepen.

Wolven zijn mooie dieren, zegt ze, maar in het boerenland willen we ze niet. ,,We werden door buren gebeld dat er wolven waren. Als de sodemieter je beesten binnenhalen. Die wolf had een hond gepakt. Toen ben ik naar buiten gegaan en heb ’s avonds de schapen in de veewagen opgesloten.”

Praten? Liever niet

Een aantal jaren geleden zat er een wolvenroedel vlakbij. Maar ineens waren ze verdwenen. ,,Je weet niet wat ermee gebeurd is. De één zegt dit, de ander dat. Mensen willen er liever niet over praten ook. Ze mijden het onderwerp.”

Aan de muur hangt een elandengewei, de eland heeft ze zelf geschoten. Ze kijkt even over haar schouder naar het gewei. ,,Het gaf geen kick of zo.” In de slaapkamer hebben ze hun wapens achter slot en grendel. Je mag er vier per persoon hebben. Iedere boer heeft meerdere jachtgeweren. Toen ze hoorde van de eerste wolf in Nederland, zei ze tegen haar vader: ,,Dat wordt feest.”

Hot topic

Niet lang daarna heeft hij meerdere aanvallen van de wolf gehad, ondanks wolfwerende hekken. Ze snapt niet dat ieder land voor zichzelf het wiel wil uitvinden. ,,Had even gekeken hoe wij er hier mee omgaan, dan had je veel ellende kunnen voorkomen.”

Omdat de wolf inmiddels zo’n hot topic is in Zweden, heeft de tweejaarlijkse jachtbeurs in Jönköping het dier dit jaar voor het eerst als thema. Zweden telt zo’n 300.000 jagers, jagen hoort bij de Zweedse cultuur. Mannen met baarden en geblokte hemden, vrouwen en kinderen, te midden van gigantische hoeveelheden wapenrusting, kleding en tassen, hondenspullen. Goedkeurende blikken glijden over de glimmende geweren.

Om de paar meter kijk je in de loop van een geweer, dat iemand aan zijn oog zet om een goed schot te zoeken. Opgezette beren en ander wild staart glazig in het niets. Kinderen pakken geweren op, vaders op hun knieën ernaast. Dit is de gewoonste zaak van de wereld.

Op het podium vertellen Daniel Ligne en Gunnar Glöersen over de effecten van de wolf en hoe je hem moet bejagen. Die laatste is de beroemdste jager van Zweden en voorzitter van de grootste jagersvereniging, die zo’n 120.000 leden heeft. Ligne had al aan de telefoon verteld dat zijn deur door dierenactivisten besmeurd werd met bloed, vanwege de lynx-jacht.

Plaatjes van door wolven verscheurde, bloederige jachthonden komen voorbij. Beschermingsvesten met stekels en elektrische shocks moeten de honden redden van een wolvenaanval.

Grote wolvenjacht

Glöersen is niet het prototype jager, een klein mannetje met grote, lichtbruine ogen achter een bril. ,,Uitleggen wat leuk is aan jagen, is even moeilijk als uitleggen hoe seks is aan iemand die nog nooit seks heeft gehad”, vertelt hij met een lach, als we even in een loungehoek neerploffen.

Hij houdt van de natuur, hij houdt van wolven, lynxen, beren en elanden, maar even goed kan hij erop schieten. Bij de laatste grote wolvenjacht in januari en februari was hij erbij, maar een wolf schoot hij nog nooit, behalve een gewonde wolf.

Dat ze uiteindelijk maar 57 van de 75 konden schieten, had te maken met de sneeuw die verdween, waardoor de wolven moeilijker te traceren waren. Ze jagen op alle roofdieren, dus ook op wolven. Zo simpel is het, zegt hij. Hij hoopt dat ze op maximaal 300 wolven zullen uitkomen in Zweden. Wat de wolf anders maakt, is dat hij jaarlijks zo’n vijftig jachthonden doodt. ,,Onze honden zijn onze familieleden. Dat ligt gevoelig.”

Ook een punt is dat één roedel jaarlijks wel 120 elanden eet, waardoor er niets meer overblijft om op te jagen. En ja, vanuit het perspectief van de jager, is dat dus een probleem.

Massaal vóór de jacht

Glöersen gelooft niet zo in de dialoog over de wolf, hij ziet: hoe meer mensen over de wolf weten, hoe minder ze hem accepteren. In het Zweedse parlement is een meerderheid (85 procent) voor wolvenjacht. Bijna 80 procent van de Zweedse burgers accepteert de jacht.

Op de internationale wolvenconferentie die begin mei werd gehouden in Stockholm, klonk voor het eerst het geluid dat in Europa de beschermde status van de wolf anders moet worden bezien, omdat anders het draagvlak voor de wolf verdwijnt, vertelt hij. ,,Nederland moet kijken naar de populatie, samen met de buurlanden België en Duitsland. Nederland is te klein om te voldoen aan de instandhoudingsnormen van de soort. De EU moet daar iets aan doen.”

Hij denkt niet dat de Europese Commissie Zweden voor het gerechtshof gaat brengen vanwege de jachtvergunningen. ,,Ze hebben geen zaak. Want de populatie wolven is gegroeid ondanks de jacht. En wat denk je dat andere Europese landen dan eisen? Dat zal de Commissie niet durven riskeren.”

Hij adviseert Nederlandse schapenhouders en politici te zorgen voor artikel 28 in Nederland, zodat boeren hun vee kunnen beschermen. ,,Dat gebeurt hier hooguit vijf keer per jaar. Maar het geeft boeren wel de zekerheid dat ze iets kunnen doen.”

Geen wolf is welkom

De andere Zweedse jachtvereniging, die ook op de beurs staat, gaat een stap verder. Het JRF (Jagers Rijks Verbond) telt zo’n 37.000 leden. Voorman Mikael Hultnäs, dikke buik, rood gezicht, kan er vrij kort over zijn. ,,Onze leden hebben besloten dat we geen wolven in Zweden dulden. Ze zorgen voor te veel conflicten.”

Hultnäs jaagt al vanaf kleins af aan. ,,Mijn ouders hebben nog meegemaakt dat je betaald kreeg als je een wolf schoot.” Wolven bedreigen zijn levensstijl, de cultuur van elandenjacht, vindt hij.

‘EU, bemoei je er niet mee’

Wat hem betreft moeten wolven naar de grote bosrijke gebieden in Europa, waar amper mensen en dieren wonen - nergens dus - maar niet in Zweden en ook niet in Nederland. ,,Als wij wolven kunnen schieten, kunnen jullie dat ook. Ik vind dat de EU zich helemaal niet met dit soort zaken moet bemoeien.”

De witte, glimmende terreinwagen stuift het bospad op. Jager Stefan Paulson, baardje, camouflagejack aan, wil ons wel meenemen naar zijn jachtgebied ten noorden van Jönsköping. Zijn kleine, witte, jonge hond springt uit een hokje vol zaagsel boven op de wagen. Over Paulsons schouder bungelt zijn geweer, dat, zo laat hij zien, niet geladen is.

Met een stuk of tien jagers staan ze tijdens de jacht in jagershutjes. De hond wordt losgelaten en zoekt het wild. Zo gauw hij die gevonden heeft, blijft hij er omheen cirkelen, zodat de eland of het everzwijn stilstaat. Dan mag degene van wie de hond is het wild schieten. ,,Het is heel gezellig, dan gaan we worsten barbecueën en drinken we samen.”

Niet hier

Hij is van de harde lijn, geen enkele wolf in Zweden. De avondzon zakt in het voorjaarsgroene bos, Paulson steekt zijn kin naar voren. ,,Het is een geweldig dier, maar niet hier,” zegt hij vastberaden. Hij zag er zelf nog nooit één, maar vrienden van hem wel.

Op zijn telefoon laat hij een filmpje zien, waar zijn hond cirkelt rond een struikje en hard blaft. Een dassenneus steekt nieuwsgierig uit de struiken. Vervolgens komt Paulson in beeld en schiet de das van dichtbij dood.

Waarom? Schokschouderend: ,,Hij eet de eieren van vogels op. Zijn vlees kun je eten, maar niemand doet dat. We gooien hem weg.” Wat hij zou doen als er nu een wolf voorbijwandelt? Hij grijnst. ,,Het is niet toegestaan hem te schieten.”

Leer alsjeblieft niets van ons, zegt Magnus Orrebrant, de directeur van de roofdiervereniging . ,,Wat wij doen met de wolven is niet goed.” Het antwoord zal uit Brussel moeten komen, vindt hij. ,,Misschien moet de EU bepalen dat er in sommige gebieden wolven leven en in andere gebieden niet.”

Je moet realistisch zijn, meent hij, ondanks zijn wolvenliefde: de wolvenpopulatie kan niet blijven groeien. ,,Er moet een grens zijn, maar wat is die?”

‘De wolf is een symbooldier’ Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische cultuur en literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, kenner van de Zweedse cultuur. ,,De Zweden hebben een heel andere verhouding tot de natuur dan Nederlanders. Zij leven of in de vaak uitgestrekte natuur of in de grote steden. Jagen is voor Zweden als vissen voor Nederlanders. Ze doen het van oudsher, iedere boer heeft een wapenvergunning.” ,,Dat heeft te maken met het leven tussen wilde dieren, je moet jezelf en je dieren beschermen. Het noorden kent gebieden die nog amper in kaart zijn gebracht, daar leven de Sami, een rondtrekkend volk met hun rendieren, zij schieten wolven en andere wilde dieren af die hun vee bedreigen.” ,,Zweden hebben een buitencultuur, dat heeft te maken met nation building, de geschiedenis van het land wordt bepaald door de manier waarop je met het landschap omgaat. Wij zitten met dijken en grutto’s, voor Zweden is dat boscultuur, met gevaarlijke dieren. Jagen zit in het gevoel om een Zweed te zijn, het gaat om je identiteit. In beide landen, in Nederland en in Zweden staat de wolf voor het kwaad, het is een symbooldier.” ,,Voor ons in Nederland is het niet voor te stellen dat er een gebied in je land zou zijn waarvan je niet weet hoe het eruitziet. Bij ons is het platteland een agrarisch industrieterrein, maar in Zweden weten mensen nog net tot welke steen hun terrein gaat, dan houdt het wel op. Als in Nederland iemand een vinger naar een wolf uitsteekt, staan er meteen mensen van een wolvenwerkgroep omheen en die maken er een zaak van. Wie zal het in Zweden zien als een boer een wolf schiet? Dat geeft de verhouding wel goed weer.”