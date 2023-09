‘Wat wilt ze dan!?’ roept Mitchell, tot een hersenbloeding hem velt

denker des vaderlands Prominent filosoof weigert studenten op te geven na ordinaire ‘naaiop­dracht’: ‘Zij zijn óók slachtof­fer’

Verdienen de lompe studenten die voor punten een vrouw wilden ‘naaien’ in een steegje de eeuwige schandpaal? Marjan Slob, de huidige Denker des Vaderlands, denkt dat de in opspraak geraakte Amsterdammers zelf ook slachtoffer zijn van een ‘ziekte in de maatschappij’. ,,Deze jongens denken: het is nu of nooit. Ik móet scoren om straks mee te doen.”