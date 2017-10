Wat zei de dokter ook alweer?

Pieter Gabes (76) uit Badhoevedorp is diabeet en nierpatiënt. Hij brak vorig jaar zijn dijbeen. ,,Elke keer als ik bij een dokter zit, krijg ik een heleboel informatie over me heen. Eerst ging mijn vrouw nog mee en konden we het na afloop bespreken, maar ze is twee jaar geleden overleden.''



De volgende keer als hij een moeilijk gesprek heeft, wil hij het opnemen. ,,Ik heb zo'n apparaat (iPhone, red.) en mijn kinderen kunnen me wel uitleggen hoe dat precies werkt.'' Bij het laatste consult met de orthopeed kreeg Gabes te horen dat het herstel wat langer ging duren. ,,Maar nu ben ik vergeten hoe lang precies!'' Bovendien vliegt hem in de spreekkamer flink wat jargon om de oren: ,,De dokter had het over een 'gamma-nagel', pas later ontdekte ik dat dat de stalen pen is die in mijn dijbeen was gezet.''



We kunnen niet verwachten dat iemand die geen medische opleiding heeft en vol spanning en emotie zit, al die informatie in één keer kan verwerken, zegt Inge van Bruinessen. Zij promoveerde op de communicatie tussen arts en patiënt. Samen met hematologen en patiëntenvereniging Hematon ontwikkelde ze een onlinemodule waarin patiënten met lymfeklierkanker de opname van moeilijke gesprekken konden opslaan. Daar bleken ze heel blij mee, zegt Van Bruinessen. Bovendien is het volgens haar ook terecht dat ze over de informatie beschikken: ,,We verwachten van patiënten tegenwoordig dat ze meebeslissen over hun behandeling: dan moeten we ze wel de mogelijkheid geven om zich goed te kunnen informeren.''



Om te voorkomen dat iedere arts zijn eigen afweging maakt, zou het helpen dat ziekenhuizen opnames actief bevorderen. Bijvoorbeeld door het in de wachtkamer te vermelden. ,,Dan hoeven patiënten niet bang te zijn dat ze de relatie met hun dokter op het spel zetten.'' Nog beter zou zijn als ziekenhuizen geluidsapparatuur beschikbaar stellen en opnames opslaan in het digitale dossier. ,,Zodat zowel patiënt als arts de opname kunnen terugluisteren, ook als daar later discussie over ontstaat.''



Huisarts Alex Poppelaars uit Breda verwacht dat door de nieuwe handleiding van artsenfederatie KNMG meer dokters met een opname instemmen. ,,En terecht. Huisartsen in opleiding vragen patiënten ook vaak om een gesprek op te mogen nemen voor leerdoeleinden, dus waarom niet andersom?'' Al kan Poppelaars zich voorstellen dat er moeilijke situaties ontstaan. ,,Laatst bleek achteraf een euthanasie op video te zijn opgenomen. Het was prettiger voor de dokter geweest als de familie dat van tevoren had overlegd.''



Heimelijk beeldopnames maken mág ook niet wettelijk gezien, benadrukt de KNMG in haar richtlijn. Poppelaars kan zich voorstellen dat hij een opname zal weigeren als die een ander doel doel dient dan puur informatie vastleggen. ,,Bijvoorbeeld als ouders die in scheiding liggen via mij proberen hun gelijk te halen over bij wie het kind beter af is.'' De huisarts benadrukt: ,,Dit zijn uitzonderingen natuurlijk.''