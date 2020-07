Wat zijn de coronaregels vanaf vandaag? Wat mag wel en wat mag niet?

Nederland zet vandaag een aantal belangrijke stappen vooruit in de corona-aanpak. We gaan van de verplichte ‘intelligente lockdown’ naar de slogan ‘ruimte met regels’. Met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven volgens het kabinet nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Wat mag er vanaf vandaag weer wel, en wat nog niet?

Om te beginnen mogen vanaf vandaag de sauna’s, sportscholen en sportkantines weer open. Jongeren tot 18 hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan. Ook mogen mensen in contactberoepen (onder meer sekswerkers, masseurs en rij-instructeurs) allemaal aan de slag.

Er geldt vanaf vandaag geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit biedt meer ruimte voor bezoekersaantallen in theaters en kerken, en op begrafenissen en bruiloften. Ook buurtbarbecues en kermissen mogen weer. In de horeca hoeft er geen afstand meer te zijn tussen de tafeltjes, als er maar kuchschermen staan.

Evenementen zijn in principe weer mogelijk vanaf 1 juli, maar de uitvoering en vergunningverlening is aan de gemeenten. In de praktijk zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden, zei Rutte eerder. En op een festival moet je straks zitten terwijl je naar een bandje kijkt.

Een overzicht van de nieuwe regels per situatie:

Regels voor binnen

Binnen - bijvoorbeeld in de kroeg of het restaurant - hou je ook altijd 1,5 meter afstand. Bij alle ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als je een plek reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck.

Regels voor buiten

Je houdt buiten ook altijd 1,5 meter afstand. Buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Meer dan 250 mensen samen mag op plekken met vaste zitplaatsen, maar alleen als je reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck. Bij dierentuinen, kermissen en pretparken geldt overigens geen maximum aantal personen.

Regels bij personenvervoer

Een mondkapje dragen is verplicht in het openbaar vervoer en in taxi’s, busjes en touringcars. Ook moet je voor persoonlijk bus- en taxivervoer reserveren en je krijgt een gezondheidscheck. Zitten er mensen uit een ander huishouden bij je in de eigen auto? Dan luidt het advies: draag een mondkapje. In al het andere vervoer moet je 1,5 meter afstand houden. In bussen en taxi's mogen alle plekken weer worden bezet.

Uitzonderingen op de 1,5 meter

Mensen uit één huishouden, kinderen tot en met twaalf jaar, jongeren tot achttien jaar onder elkaar, hulpbehoevenden en hun begeleiders. Maar ook kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s hoeven tijdens hun werk geen afstand te houden. Net als sporters, acteurs en dansers. En de sekswerkers mogen weer aan de slag.

Wat blijft niet mogelijk?

Spreekkoren in een stadion, hard meezingen bij een concert of schreeuwen in groepsverband. En discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Deze basisregels blijven van kracht: - Blijf thuis bij klachten en doe een test.

- Houd 1,5 meter afstand van anderen.

- Was vaak je handen.

- Werk zoveel mogelijk thuis.

- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits