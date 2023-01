Waterballet in flat door kapotte radiator op vierde verdieping

Het is nog niet bekend waardoor dat kwam, zegt een woordvoerder van wooncorporatie Stadlander. Omdat het om een ‘collectief wandsysteem’ gaat, waar ook andere appartementen in de flat op zijn aangesloten, stond er grote druk op de leiding, legt de woordvoerder uit. ,,Het water is dus enorm gaan stromen, vanaf de woonkamer op de vierde verdieping naar beneden.”



Daarbij is flinke waterschade ontstaan, in elk geval in de woning zelf en die direct onder het lek. De uitgerukte brandweer sloot de elektra af en monteurs hebben de lekkende leiding losgekoppeld. Zij werken aan een noodoplossing om in elk geval de warmte in de flat terug te brengen.



Hoeveel appartementen en inwoners precies zijn getroffen, is nog niet duidelijk. Stichting Salvage is betrokken om inwoners eerste hulp te bieden bij het eventueel vinden van tijdelijk vervangende woonruimte. Maandag gaat Stadlander met de huurders in gesprek over het schadeherstel.