Wateroverlast en code geel vanwege forse buien

Het KNMI heeft voor Noord-Holland code geel afgegeven. In de afgelopen uren is daar veel neerslag gevallen en ook de komende uren worden stevige buien verwacht. Dit kan plaatselijk voor meer overlast zorgen. ,,Her en der zit er echt een pittig exemplaar bij", meldt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Zo pittig zelfs dat er niet alleen regen naar beneden komt, maar ook onweer.”

Morgen

Morgen krijgen we wederom te maken met een aantal buien, verspreid over het land, lokaal met kans op onweer. Pas in de loop van woensdag neemt de buiigheid iets af. Al is dat niet van lange duur. Donderdag trekt een regenzone ons land binnen.

Vrijdag is de neerslagkans tijdelijk minder groot. Een enkele bui is vooral mogelijk in de ochtend en later in de avond. Verder blijft het grotendeels droog. Komend weekend is het nog steeds wisselvallig, maar het lijkt vooral in het binnenland meestal droog te blijven. ,,Een stabieler weerbeeld zit er voorlopig nog niet in", denkt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Het blijft wisselvallig weer met geregeld buien.”