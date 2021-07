Waterpeil daalt, maar gevaar is niet geweken: houden de dijken het?

LIVE | Geëvacueer­de inwoners Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren mogen terug naar huis

13:27 Inwoners van Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren die door de watersnood hun huis moesten verlaten, kunnen weer terugkeren. Het waterschap Limburg heeft de situatie rond de Hambeek in Roermond, de Roer in Roerdalen en rond de Maas en het Julianakanaal in Echt-Susteren veilig verklaard. Het water in de Maas bij Venlo en Roermond is inmiddels heel langzaam aan het zakken. Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 180 voorbij. Naar verwachting lopen deze aantallen in beide landen op, vanwege de vele vermissingen. Volg alle ontwikkelingen rondom de watersnood in ons liveblog hieronder.