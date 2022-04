Waterschorpioen verkozen tot insect van het jaar

Duizenden stalen bijen spelen hoofdrol in nieuw kunstwerk Florentijn Hofman

Een jaar werken aan een gigantisch kunstwerk dat uiteindelijk bestemd is om te roesten: kunstenaar Florentijn Hofman doet het. Het werk, dat de naam Beehold draagt, is vanaf 14 april de blikvanger van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere.

31 maart