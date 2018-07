Watertekort in Zuid- en Oost-Nederland: record uit 1976 gaat eraan

Volgens de LCW gaat het droogterecord van 1976 er eind deze maand zeker aan. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich dan ook voor op een serieus watertekort in het hele land.



De commissie roept waterschappen op om inname van water uit het IJsselmeer tot 'het strikt noodzakelijke' te beperken. Water uit dat meer wordt onder meer gebruikt om kwetsbare gewassen en natuur te besproeien. Het waterpeil van het meer is, net als op talloze andere plekken, de afgelopen tijd echter dramatisch gedaald. Mede daarom gelden op verschillende plekken in Nederland beregeningsverboden.



Lees door onder de video.

Lees ook LIVE: Onweersbuien trekken land binnen Lees meer

Friesland

Zo mogen boeren en burgers in Friesland en het Groninger Westerkwartier vanaf morgen hun grasland niet meer besproeien met oppervlakte- of grondwater. Boeren die andere gewassen op het land hebben staan, mogen dat 's nachts nog wel beregenen. Een sproeiverbod komt in de waterrijke provincie Friesland maar zeer zelden voor.



Waterschap Vallei en Veluwe is vandaag gestart met het beregenen van de gloednieuwe dijken langs de hoogwatergeul langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld. Het gras op deze dijken verdort en heeft nog geen stevige wortels. Als de grasmat niet stevig is, is de dijk minder veilig en stabiel.

Watertemperatuur stijgt