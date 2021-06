We gaan er zo goed als zeker aan, is de conclusie

VIDEO Plotselin­ge overstro­min­gen door hevig onweer in zuiden van Limburg, KNMI geeft code oranje af

21:08 Onweer en hevige regenval zorgen vanavond in Limburg voor grote overlast. De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.