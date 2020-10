‘We gaan ons pas écht aan de coronamaatregelen houden als er weer veel mensen dood gaan’

Het is eigenlijk heel simpel waarom het niet lukt om ons aan de opgelegde beperkingen te houden om het coronavirus in te dammen, zegt Lotte Spijkerman, gedragspsycholoog bij D&B. ,,Wij zijn sociale wezens, de hang en neiging om met anderen te zijn is heel belangrijk voor ons geluk. Willen we ons gedrag aanpassen, dan moeten we urgentie voelen. Dat mist nu nog bij te veel mensen. In de lente was de urgentie groter, toen werd veel sterker gevoeld dat het menens was en dat we ons gedrag moesten aanpassen.”