‘We hebben geen idee waar ze zijn’, OM blikt terug op eerste uren na ontsnapping tbs’ers

Het is volgens Patist dan ook niet voor niets dat de identiteit en foto’s bekend gemaakt zijn. ,,Dat is een behoorlijk zwaar middel met enorme inbreuk op de privacy. Maar op deze manier hopen we wel dat ze zo snel mogelijk herkend en aangehouden kunnen worden.”



Hoe zoeken jullie nu? En waar precies?

,,De politie kan een hoop middelen inzetten om mensen te traceren. Daarvan zijn er sinds dinsdagavond al veel ingezet voordat we de oproep aan het publiek deden om mee te zoeken. Op welke manieren we exact zoeken kan ik niet delen. We hebben geen idee waar ze zich ophouden.”



Waarom is er zo lang gewacht met het communiceren over deze uitbraak?

,,We bekijken onze mogelijkheden vanuit opsporingsperspectief. Het liefst wat we doen is deze mannen snel aanhouden en naar binnen halen met zo min mogelijk inbreuk op hun privacy. Gaandeweg hebben we ervoor gekozen zwaardere middelen in te zetten en wel over de identiteit van de mannen te communiceren.”



U had na de ontsnapping ook kunnen communiceren om omwonenden te waarschuwen, zonder de identiteit van de twee mannen te onthullen.

,,Die stap hebben we niet gezet. Of de mensen in de regio Nijmegen veilig zijn? Dat vind ik een heel lastig te beantwoorde vraag. Deze mannen zitten niet voor niets in een tbs-regime. De rechter heeft beoordeeld dat ze psychisch behandeld moeten worden naar aanleiding van hele zware misdaden. Of ze op dit moment een gevaar zijn voor de buitenwereld is lastig te zeggen, maar we willen daar geen enkel risico mee lopen. Ik wil benadrukken dat mensen niet zelf actie moeten ondernemen als ze denken deze twee personen te herkennen. Bel de politie!”