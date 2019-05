‘We hebben hier vechtpartijen voor de deur gehad’

Elke ochtend als Jelte Althuis zijn kinderen naar school brengt, staat hij zeker een paar minuten te wachten op de Westzijde, naast de oude koekjesfabriek van Verkade. Er komen dan zoveel auto's en fietsers voorbij dat het onmogelijk is snel over te steken.



Te hard rijden is niet eens zozeer het probleem. Hoewel er in de verkeersluwe uren, genoeg zijn die het gaspedaal wel even lekker intrappen op deze paar honderd meter klinkers, weet Althuis uit eigen ervaring. ,,Veel mensen fietsen hier met angst en beven of mijden dit stuk. Ze vinden het veel te gevaarlijk. Het leidt ook tot irritatie en agressie. We hebben hier weleens vechtpartijen voor de deur gehad.’’