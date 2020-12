We krijgen een bijzondere kerst, maar ook zij beleefden historische feestdagen

Na heftig ongeval hoeft carbid niet meer voor Rick (19): ‘Met een pincet haalden ze de carbid uit mijn ogen’

8:10 Rick Hammink (19) uit Harbrinkhoek is twee jaar geleden ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een carbidkanon. Nu steekt niemand in zijn vriendengroep nog zelf carbid af. „Carbid afsteken binnen de bebouwde kom is vragen om ongelukken.”