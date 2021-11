We praten niet met elkaar, maar schreeuwen tegen mensen uit het andere kamp

Vermist notitie­boek­je terecht, onderzoek naar mondkapjes­deal Van Lienden kan verder

Het vermiste notitieboek uit het onderzoek naar de lucratieve mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer terug bij onderzoeksbureau Deloitte. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

