We worstelen met familiefeestjes en verjaardagen: 'Waarom thuis zo paniekerig?'

Dit zijn de regels:

Waarom drie gasten en geen vier of vijf?



Dat het maximumaantal bezoekers voor thuis niet vier of vijf bedraagt, maar drie, is niet zomaar, benadrukt Robin Middel, woordvoerder bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Want het is juist de bedoeling om niet te veel mensen uit verschillende huishoudens samen te laten komen. Met dit aantal kun je dus inderdaad niet twee andere stellen ontvangen.’’



Ook is het geen toeval dat kinderen tot en met 12 jaar niet onder de driegastenregel vallen en oudere kinderen wél. Middel: ,,Met de regel voor huisbezoek sluiten we aan bij de andere regels: kinderen tot en met 12 jaar mogen ook onbeperkt met elkaar spelen. Jongeren tussen de 13 en 17 vormen een groter risico, want we weten dat die meer omgaan met de leeftijdsgroep erboven. Bovendien willen we feestjes onder jongeren voorkomen.’’