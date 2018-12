‘We zaten in september al helemaal volgeboekt’

Vanaf het middaguur racet hulpsint Dirk Struijk vandaag samen met zijn Piet Shirley van het ene sinterklaasfeestje naar het andere. ,,De blijdschap van de kinderen is onbetaalbaar.” Als Sint Dirk vandaag weer binnenkomt in zo'n volle kamer, de kindergezichtjes vol verwachting, de ouders al breed lachend, dan geniet hij met volle teugen. ,,Heerlijk, vind ik dat. Elke keer weer.”



Al weekeinden lang zijn hulpsint Dirk Struijk (40) en zijn piet Shirley (23) op pad in de regio Amersfoort. Met zijn tweeën in een wagentje langs huiskamers, sportclubs en waar er ook maar blije kinderen zijn. Staf in de achterbak, onderweg een snelle burger bij een fastfoodrestaurant. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. ,,Ik ben begonnen voor vrienden en bekenden, mensen vonden ons leuk en nu zaten we in september al voor heel december volgeboekt.''