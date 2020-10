‘We zijn een apart land met aparte mensen, die nooit geleerd hebben zich echt te gedragen’

video LIVE | Merkel: Moeilijke maanden te wachten, ‘Gedeelte­lij­ke lockdown mogelijk tot december’

13:35 Een rekenfoutje in het patroon om zelf mondkapjes te maken, zorgt ervoor dat de huisvlijt wat ruim uitpakt. De conversie van inches naar centimeter is niet goed gegaan, geeft het ministerie van Volksgezondheid toe. Daardoor sluiten de zelfmaakmaskertjes niet goed aan op het gezicht. Het ministerie gaat opnieuw cijferen. Duitsland noteert met 7830 besmettingen vandaag een nieuwe dagrecord. Bondskanselier Merkel drukt de Duitsers op het hart dat het virus alleen samen kan worden bedwongen.