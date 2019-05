‘We zouden allemaal vaker moeten bidden op kantoor’

Kun je bidden als je niet-religieus bent? En zo ja, is dat van belang voor een snelgroeiend bedrijf? Meer dan ik zelf had kunnen bedenken, blijkt nu. Dat zit zo.



’s Avonds voor het eten, als mijn gezin uit alle hoeken van de stad weer samen aan tafel is beland en de dampende pannen voor onze neus staan, pakken we elkaars hand. Het is soms wat gerommel en getrek met de korte armpjes van de kinderen over de tafel, maar uiteindelijk zitten we hand in hand in een kringetje. Elke avond stellen we elkaar dezelfde vraag: waar ben je blij mee? Wat was er leuk vandaag, wat is er goed gelukt? Waar ben je dankbaar voor?