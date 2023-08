Wedloop om de telefoongegevens van criminelen te kraken: ‘Steeds meer versleutelde lagen’

Weggere­gend of geen vuiltje aan de lucht? Laat weten hoe jouw vakantie was

Hoe is uw vakantie tot nu toe verlopen? Genoten van alle natuur, cultuur en het weer? Of was het dit jaar afzien in de weerextremen van de afgelopen weken. Regen in Nederland, extreme hitte in het zuiden of juist stortregens elders in Europa. Heeft het uw vakantieplezier beïnvloed? Laat het hier weten.